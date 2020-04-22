Все разделы
Укр / Рус

Сети киевских аптек снизят наценку на медицинские маски до 1 гривни – АМКУ

Среда, 22 апреля 2020, 13:54
 

Крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн.

Об этом в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Сегодня мы получили соответствующие письма и заверения от таких компаний:
• "Альго-Фарм"
• "Аптека низких цен К" (Аптека АНЦ, Аптека Копейка)
• "Аптека НЦ"
• "Аптекарь"
• "Виталюкс"
• "Сириус-95" ( "Желаем здоровья")
• "Столичный медицинский альянс" ( "Страна здоровья")
• "Фармация"

Более того, сеть "АЛЬГЕН - ФАРМ" вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное Предприятие Фармация (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек)", - написал он.

"Почти все представители аптечных сетей отметили, что были "заложниками" роста закупочной цены. То есть, согласно их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы", - добавили в АМКУ.

Хмельницкий отметил, что расследование дела по признакам антиконкуретных согласованных действий по одновременному поднятию цен на медицинские маски в Киеве продолжается.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

лекарства ТЭК

powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус: Пограничники заверили, что их больницы имеют достаточно средств защиты 10 апреля 2020, 16:57
Больницы пограничников обеспечены костюмами биозащиты на 1-3% — StateWatch 10 апреля 2020, 11:20
ЕС отменил таможенные пошлины и НДС на импорт медицинского оборудования 3 апреля 2020, 17:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!