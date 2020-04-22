Состояние Ахметова упало на 80% за 7 лет - Bloomberg

Спад сырьевых рынков "ударил" по состоянию самого богатого человека Украины Рината Ахметова.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что состояние Ахметова в 2013 году составляло 22,4 миллиарда долларов, но за последние семь лет упало на 80%, что является одним из самых значительных падений, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg.

"53-летний бизнесмен выковал конгломерат из руин постсоветского периода, избежал преследования и спас свою империю от более чем десятилетнего периода политической нестабильности, включая аннексию Крыма Россией и военный конфликт с поддерживаемыми Кремлем сепаратистами", - говорится в материале.

Президент Владимир Зеленский пообещал освободить украинских олигархов от влиятельных позиций, однако недавно назначил бывшего топ-менеджера ДТЭК премьер-министром. По мнению журналистов, это может быть сигналом, что его отношения с Ахметовым стали более теплыми, хотя президент говорит, что это просто совпадение.

По мнению журналистов, нынешней задачей украинского магната является сохранение его бизнеса на плаву, поскольку пандемия коронавируса привела к снижению цен на промышленные товары.

Промышленное производство в Украине снижалось в феврале пятый месяц подряд из-за напряженности в мировой торговле и пандемии, ограничивающей спрос на товары.

Трудные времена для Метинвеста, крупнейшего производителя стали в стране, начались в прошлом году с падения мировых цен на металлы, а также роста курса гривны по отношению к доллару более чем на 16%. Это привело к снижению прибыли холдинга. По словам пресс-службы, ситуация была настолько плохой, что компания отменила традиционную новогоднюю вечеринку в престижном ресторане.

Согласно сообщению Метинвеста, в этом месяце компания не столкнулась с проблемой нехватки заказов, но может приостановить некоторые проекты модернизации во время кризиса.

Теплая погода зимой привела к снижению потребления электроэнергии и природного газа. В результате добыча угля в энергокомпании Ахметова ДТЭК может упасть на 30% в этом году, заявил генеральный директор Максим Тимченко на пресс-конференции.

ДТЭК инвестировал около 1,2 миллиарда долларов в возобновляемую энергию, но может потратить меньше средств в этой области, поскольку глобальная экономика замедляется, а государственное регулирование делает отрасль менее привлекательной для инвестиций.

"ДТЭК привык полагаться на себя в кризисных ситуациях и решать их. Но сегодня наш запас прочности закончился", - сказал Тимченко.

Представитель СКМ, холдинговой компании Ахметова, заявил в электронном письме, что планирует сосредоточиться на "основных" промышленных предприятиях, а не расширять сельскохозяйственную деятельность компании HarvEast.