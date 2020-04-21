Замминистра экономики по АПК планируют заменить – источники

Заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, отвечающего за аграрное направления, планируют заменить, в правительстве идут переговоры с кандидатами на пост.

Об этом сообщают источники Интерфакс-Украина в правительстве.

"Сейчас проходят переговоры с кандидатами. Рассматривается два варианта – смена аграрного заместителя министра экономики или назначение министра АПК", - сообщил проинформированный источник.

ЭП также получила подтверждение этому от собеседника в Кабмине осведомленного с ходом событий.