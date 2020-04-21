Замминистра экономики по АПК планируют заменить – источники
Вторник, 21 апреля 2020, 19:23
Заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, отвечающего за аграрное направления, планируют заменить, в правительстве идут переговоры с кандидатами на пост.
Об этом сообщают источники Интерфакс-Украина в правительстве.
"Сейчас проходят переговоры с кандидатами. Рассматривается два варианта – смена аграрного заместителя министра экономики или назначение министра АПК", - сообщил проинформированный источник.
ЭП также получила подтверждение этому от собеседника в Кабмине осведомленного с ходом событий.
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