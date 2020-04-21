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Monobank заплатил украинскому агентству 120 тысяч долларов за маркетинг: как это было

Вторник, 21 апреля 2020, 18:34
 

Monobank подписал договор с украинским рекламным агентством Banda на маркетинговое партнерство, также банк оплатил 120 тысяч долларов за ранее проведенную подготовку маркетинговой стратегии.

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в Facebook.

Гороховский сообщает, что подготовка к сотрудничеству длилась почти полгода, а по результатам первого варианта стратегии от Banda Monobank решил прекратить сотрудничество.

"На этой неделе мы подписали договор на маркетинговое партнерство с агентством Banda.

Подготовка к этому сотрудничеству велась почти пол года и для Banda это был очень яркий и нервный период.

...Мы оплатили астрономический чек агентства 120 тысяч долларов за подготовку маркетинговой стратегии и работа началась....Результаты анализа фокус-группы и первый вариант стратегии Banda представила в начале декабря и была уволена. 

...В конце мы сказали ребятам дословно следующее:

"Это очень хорошая работа, но мы чувствуем, что вы хотите, чтобы мы приняли решение сердцем, а мы хотим принять его головой", - пишет Гороховский.

Сначала агентство хотело вернуть деньги банку, однако в Monobank отказались, через три месяца Banda представила еще 2 варианта стратегии, которые устроили банк.

"Через пару недель мы собрались в нашем киевском офисе ...приехали почти все мои партнеры, а от Banda была та же команда, которую мы видели в декабре. Презентация длилась два часа.Примерно на пятнадцатой минуте презентации я обнаружил, что у меня "бабочки в животе", - пишет Гороховский.

"Они оказали два варианта подачи рекламной кампании - оба на оценку 12 по десятибалльной шкале. Предложили шесть креативных инициатив, некоторые из которых мы начнем уже скоро. Ну и самое неожиданное - они придумали для нас банковский продукт...Контракт подписан", - резюмирует Гороховский.

Экономическая правда

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Monobank реклама маркетинг

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