"Новая почта" запустила чартерные грузовые рейсы для доставки посылок из Китая
Украинская логистическая компания "Новая Почта" вместе с китайским партнером Cainiao запустила запустила доставку посылок из Китая чартерными грузовыми рейсами.
Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".
"Мы понимаем, что клиенты хотят получать свои посылки быстро, несмотря на закрытые регулярные пассажирские перевозки. Поэтому вместе с нашим китайским партнером Cainiao, мы начали доставлять чартерными грузовыми рейсами", - заявил директор "Новая почта Глобал" Юрий Беневитский.
Отмечается, что в прошлую пятницу из Китая прилетел первый самолет, в котором находилось 20 тонн груза.
"Это товары, которые заказали клиенты "Новой почты" на AliExpress. Самолет доставил груз из Китая в Ригу, а оттуда наш украинский партнер, компания "Элерон", доставляет во Львов. Уже прибыли первые три партии груза. Прибытие четвертой, последней партии, ожидаем в среду, 22 апреля. Такой рейс значительно ускоряет доставку", - добавил Беневитский.
После таможенного оформления посылки будут доставлены клиентам "Новой почты" по всей стране. Такие рейсы компания планирует выполнять на регулярной основе.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua