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"Новая почта" запустила чартерные грузовые рейсы для доставки посылок из Китая

Вторник, 21 апреля 2020, 18:00
 

Украинская логистическая компания "Новая Почта" вместе с китайским партнером Cainiao запустила запустила доставку посылок из Китая чартерными грузовыми рейсами.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

"Мы понимаем, что клиенты хотят получать свои посылки быстро, несмотря на закрытые регулярные пассажирские перевозки. Поэтому вместе с нашим китайским партнером Cainiao, мы начали доставлять чартерными грузовыми рейсами", - заявил директор "Новая почта Глобал" Юрий Беневитский.

Отмечается, что в прошлую пятницу из Китая прилетел первый самолет, в котором находилось 20 тонн груза.

"Это товары, которые заказали клиенты "Новой почты" на AliExpress. Самолет доставил груз из Китая в Ригу, а оттуда наш украинский партнер, компания "Элерон", доставляет во Львов. Уже прибыли первые три партии груза. Прибытие четвертой, последней партии, ожидаем в среду, 22 апреля. Такой рейс значительно ускоряет доставку", - добавил Беневитский.

После таможенного оформления посылки будут доставлены клиентам "Новой почты" по всей стране. Такие рейсы компания планирует выполнять на регулярной основе.

Экономическая правда

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Новая почта

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