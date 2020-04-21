Год со дня победы Зеленского на выборах – итоги от бизнеса

Немало предложений бизнеса было принято во внимание президентом, однако трансформационные процессы стоит усиливать.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации относительно годовщины со дня победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

"В прошлом году сразу после президентских выборов мы в ЕБА обнародовали 7 первоочередных шагов, которые ожидает бизнес от новоизбранного президента Украины. Как мы видим, немало предложений бизнеса было принято во внимание, был качественный диалог по индустриальным вопросом, и от имени бизнеса мы искренне благодарим президенту за это.

Безусловно, год был непростым, и бизнес это понимает. В то же время, трансформационные процессы все же стоит усиливать, чтобы достичь качественных изменений в стране", - заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

В Ассоциации отметили 5 положительных направлений с точки зрения формирования благоприятного бизнес и инвестиционного климата.

В первую очередь, речь идет о сохранении макроэкономической стабильности путем поддержки независимости НБУ и поддержки политики низкого дефицита бюджета (ситуация, сложившаяся в этом году с пандемией, внесла свои коррективы).

"Вместе с тем, все еще актуальным остается вопрос продолжения сотрудничества с МВФ и бизнес очень надеется, что в ближайшее время шаг со стороны Украины для этого все же будет сделан - да, мы говорим о необходимости скорейшего принятия законопроектуїа о невозвращении банков экс-владельцам, ведь, особенно в ситуации с коронавирусом, откладывать решение нет времении", - їподчеркнули в Ассоциации.

Также среди положительных шагов назвали решение о демонополизации "Укрспирта" и открытие рынка земли.

"Кроме того, в контексте противодействия теневой экономике речь идет о принятии законов 128-IX и 129-IX, которые предусматривают повышение ответственности бизнеса за невыдачу фискальных чеков, внедрение механизма так называемого "кэшбека", постепенное расширение сферы обязательного использования кассовых аппаратов и возможность использования современных технологий для проведения расчетов", - добавили в Ассоциации.

Кроме этого, в организации назвали позитивом продолжение структурных реформ, в частности, реформирование в сфере здравоохранения, пенсионной системе и образовании, а также - начатые преобразования в банковском секторе.

Также среди позитива, по мнению ЕБА, - запуск работы новой таможни и старт реформирования ГНС.

"В-четвертых, частичное обеспечение независимости рыночных регуляторов, начиная с АМКУ и НКРЭКУ. В-пятых, продолжение работы в направлении диджитализации процессов в стране - работа в направлении концепции "Государство в смартфоне", - говорится в заявлении.

"Вместе с тем, все еще актуальными остаются фундаментальные вопросы - создание действенной основы для реальной борьбы с коррупцией, надлежащая работа судебной ветви власти и честные правила игры", - подчеркнули в Ассоциации.

Также бизнес озвучил свои предложения, на которые, по его мнению, стоит обратить внимание.

В частности, речь идет о принятии современного трудового законодательства и обеспечения разумной налоговой нагрузки.

А также - об ускорении гармонизации законодательства Украины с нормами ЕС и обеспечение дальнейшего развития энергетики, в том числе, из альтернативных источников энергии с целью преодоления кризисной ситуации в отрасли.

Экономическая правда