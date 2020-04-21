В "Укрспирте" заявляют, что дефицит антисептиков преодолен

ГП "Укрспирт" поставило уже 2 млн 600 тыс литров дезинфицирующего средства украинским производителям.

Об этом сообщает пресс служба предприятия.

Речь идет о сырье для антисептиков, которую со 2 апреля, после введения в действие законодательных изменений, начали производить на базе заводов "Укрспирта".

"Украинские производители закупили уже 2 миллиона 600 000 литров дезинфицирующего средства. И результаты этого наглядные - антисептики появились почти в каждом магазине и аптеке. Поэтому острый дефицит преодолен", - отметил и.о. директора госпредприятия Сергей Блескун.

На предприятии отмечают, что дезинфицирующее средство крепостью 80% стоит 35,37 грн за литр, прочностью 90% - 42,45 грн за литр. Цены являются постоянными и в них не закладывается акциз.

Напоминаем, согласно внесенным изменениям в законодательство, ГП "Укрспирт" производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов до 30 апреля включительно.

30 марта, Верховная Рада проголосовала за законопроект №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Экономическая правда