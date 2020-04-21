"Укрзализныця" может перевести работников на четырехдневную рабочую неделю

"Укрзализныця" с 1 июля может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продолжения карантина.

Соответствующее решение было принято на заседании правления УЗ, передает пресс-служба госкомпании.

"Операционная и финансовая стабильность компании при поддержке надлежащего уровня ликвидности и сохранении рабочих мест является также нашим приоритетом.

.."Укрзализныця" уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены.

Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель", - отметил председатель набсовета УЗ Шевки Аджунер.

Сообщается, что УЗ ограничила закупки материально-технических ресурсов (услуг), которые не связаны с основной деятельностью и снизила затраты дизельного топлива, электроэнергии и т.д.

Кроме того, компания временно приостановила комиссионное рассмотрение вопросов единовременных поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья и т.д. для работников.

Напомним:

"Укрзализныця" сокращает дополнительные выплаты всем работникам, и ожидает чистые убытки за первые полгода 2020-го года на 6-10 миллиардов гривень. Наблюдательный совет и топ-менеджмент УЗ также отказались от премий.

Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании будет Иван Юрик.

Укрзализныця с 18 марта временно приостановила перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах сообщения.

Экономичексая правда