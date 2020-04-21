Рынок первичной недвижимости по итогам I квартала потерял 15% продаж — инвесткомпания

В компании InCo home заявили, что рынок первичной недвижимости в Киеве по итогам I квартала потерял 15% продаж.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По итогам января-марта объемы продаж по 20 новым жилым комплексам, в строительство которых инвестировала компания, вышли на 15 000 квадратных метров жилья. В прошлом году показатель первого квартала был на уровне 17,5 тысяч метров проданного жилья", - говорится в сообщении .

"По динамике видим увеличение продаж в феврале, часть покупателей, которые раньше откладывали покупку квартиры, сделали это в последний месяц зимы.

Продажи нового жилья фактически остановились, достраиваем то, что было начато ранее, готовим технические и разрешительные документы, но пока не инвестируем в процесс нового строительства.

С окончанием карантина мы сможем понять, в какую сторону будет двигаться рынок: сохранится динамика снижения или увидим хотя бы минимальное оживление", - заявил совладелец и партнер InCo home говорит Богдан Серотюк.

В компании считают, что количество сделок приобретения жилья в рассрочку сократится.

"По итогам января-марта этого года рассрочка занимала 30% в общей структуре продаж и этот процент остается неизменным уже на протяжении многих лет.

Динамика первых трех месяцев показывает, что в январе 40% покупок осуществлялись в рассрочку, в феврале уже 34%, а в марте только 20% покупателей воспользовались рассрочкой. Ипотека по-прежнему не влияет на рынок, в среднем в месяц продается 3-4 квартиры с привлечением банковского кредитования", - отметил Серотюк.

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Экономическая правда