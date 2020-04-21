За последние 5 недель количество новых вакансий сократилось более чем вдвое – исследование

За последние 5 недель количество новых вакансий сократилось более чем вдвое, если в начале карантина на сайте Work.ua было опубликовано 54 072 вакансии, то по состоянию на 19 апреля - лишь 18 390.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Work.ua.

Подчеркивается, что общее количество компаний, которые имели активные вакансии, упало на 25%.

"В сфере IТ ситуация несколько лучше, однако общий тренд сохраняется. По данным сайта для поиска работы для разработчиков Djinni, количество вакансий сократилось в полтора раза по сравнению с началом года", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на 1 апреля 2020 года количество вакансий, зарегистрированных в Госслужбе занятости, составило 54 000 единиц - на треть меньше, чем по состоянию на соответствующую дату 2019 года.

Єкономическая правда