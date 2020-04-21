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Минфин снова не будет проводить аукцион по размещению облигаций госзайма

Вторник, 21 апреля 2020, 11:16
 

Министерство финансов 21 апреля 2020 года не будет проводить аукционы по размещению облигаций внутреннего госзайма.

Об этом сообщает на сайте Минфина.

"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами, Минфин сообщает о том, что 21 апреля 2020 года аукционов по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в объявлении.

В ведомстве добавили, что дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

Напомним:

Последний аукцион по продаже ОВГЗ состоялся 24 марта - тогда инвесторам предложили 3-месячные ОВГЗ в долларах и облигации в евро со сроком погашения 1,1 года и привлекли в бюджет 24,8 млрд грн.

31 марта, 7 и 14 апреля Министерство финансов по результатам консультаций с первичными дилерами не проводило аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Экономическая правда

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Минфин ОВГЗ

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