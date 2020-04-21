Минфин снова не будет проводить аукцион по размещению облигаций госзайма
Министерство финансов 21 апреля 2020 года не будет проводить аукционы по размещению облигаций внутреннего госзайма.
Об этом сообщает на сайте Минфина.
"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами, Минфин сообщает о том, что 21 апреля 2020 года аукционов по размещению ОВГЗ не будут", - говорится в объявлении.
В ведомстве добавили, что дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.
Напомним:
Последний аукцион по продаже ОВГЗ состоялся 24 марта - тогда инвесторам предложили 3-месячные ОВГЗ в долларах и облигации в евро со сроком погашения 1,1 года и привлекли в бюджет 24,8 млрд грн.
31 марта, 7 и 14 апреля Министерство финансов по результатам консультаций с первичными дилерами не проводило аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
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