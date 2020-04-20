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Экономика Испании в 2020 году может упасть на 12,4% — Центробанк

Понедельник, 20 апреля 2020, 14:40
 

Экономика Испании может упасть от 6,8% до 12,4% в этом году в зависимости от того, сколько продлятся карантинные меры, введенные в середине марта.

Об этом заявил Банк Испании, передает Reuters.

Центробанк Испании подчеркнул, что негативное влияние на испанскую экономику в связи с коронавирусом "очень серьезное", хотя все еще остается большой неопределенностью.

При различных сценариях, которіе прогнозирует Банк Испании, подъем экономики начнется во второй половине года.

По прогнозам, это приведет к "значительному восстановлению" в 2021 году, прогнозируемый рост - между 5,5% и 8,5%.

Напомним:

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложит ЕС создать фонд в размере 1,5 триллиона евро для восстановления стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

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Испания кризис коронавирус

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