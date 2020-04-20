Экономика Испании в 2020 году может упасть на 12,4% — Центробанк
Экономика Испании может упасть от 6,8% до 12,4% в этом году в зависимости от того, сколько продлятся карантинные меры, введенные в середине марта.
Об этом заявил Банк Испании, передает Reuters.
Центробанк Испании подчеркнул, что негативное влияние на испанскую экономику в связи с коронавирусом "очень серьезное", хотя все еще остается большой неопределенностью.
При различных сценариях, которіе прогнозирует Банк Испании, подъем экономики начнется во второй половине года.
По прогнозам, это приведет к "значительному восстановлению" в 2021 году, прогнозируемый рост - между 5,5% и 8,5%.
Напомним:
Премьер-министр Испании Педро Санчес предложит ЕС создать фонд в размере 1,5 триллиона евро для восстановления стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
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