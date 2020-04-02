В Госрезерве сообщают о неизвестных, которые захватили офис и спрашивали о масках

Утром 2 апреля, более 20 человек ворвались в помещение Государственного агентства резерва, повредили имущество, оргтехнику и "возможно заразили работников агентства COVID-19", поскольку были без средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства.

В ведомстве считают это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Держрезеру.

Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы.

Сообщается, что неизвестные лица попали внутрь в то время, когда один из сотрудников заходил в агентство и вызвали патруль полиции.

"После отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворваться в кабинеты Госрезерва...кроме того, неизвестные, взломав дверь, попытались попасть в кабинет председателя агентства ". - заявляют в ведомстве.

На вопрос представителя Госрезерва чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к главе Госрезерва и хотели узнать как и кому были распределены медицинские маски.

"Что касается масок, то Госрезерв передал все 9 млн 986 тыс масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением", - объясняют в ведомстве.

"Некоторые политические партии пытаются получить политические дивиденды выступая заказчиками подобных провокаций. Попытки втянуть Государственное агентство резерва в свои политические игры, использовав в своих интересах, продолжаются в течение последних трех месяцев, но особую циничность они обрели сегодня", - резюмирует в Госрезерве.

Экономическая правда