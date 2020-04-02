Площадка Zakupki.Prom.ua создает открытую базу производителей медтоваров

Торговая площадка Zakupki.Prom.ua создает онлайн-базу импортеров, производителей и официальных дистрибьюторов медицинских и сопутствующих товаров, необходимых в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что список будут регулярно обновлять, чтобы компании могли купить соответствующую продукцию из проверенных источников по справедливой цене.

"Сейчас многие больницы и другие госучреждения испытывают острый дефицит всего, что необходимо для борьбы с пандемией. Они не могут быстро найти качественную продукцию по адекватной цене.

Многие даже не знают, где искать. И боятся купить по завышенной цене, потому что за это предусмотрена ответственность. Поэтому мы хотим стать связующим звеном между спросом и предложением, собрать в одном месте поставщиков масок, перчаток, респираторов, дезинфекторов, защитных костюмов и всего, что необходимо медикам и больным", - заявила руководитель Zakupki.Prom.ua. Наталья Ковалева.

По ее словам, все контакты будут в публичном доступе, чтобы любая государственная или коммерческая компания могла быстро закупить необходимый товар.

Также сообщается, что у бизнеса будет возможность начать продавать государству - через систему публичных закупок Prozorro или электронный каталог Prozorro Market.

Чтобы стать участником онлайн-базы, компании необходимо отправить заявку через платформу, после чего ее контакты после обработки и модерации добавят в список.

Экономическая правда