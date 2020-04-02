Удовлетворить спрос: Нацбанк передал банкам 240 миллионов долларов наличными
Национальный банк предложил к обмену безналичного доллара на наличный 280 миллионов долларов наличными, однако банки подали заявки только на 241,5 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Сообщается, что запросы поступили от 11 из 14 системно важных банков.
"В ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов.
Проблема с дефицитом наличного доллара, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса, должна быть вскоре решена", - заявляют в НБУ.
Напомним, что это уже пятая операция Нацбанка по обмену наличной валюты на безналичную.
Ранее НБУ провел две транзакции с долларом (на сумму в 310 млн долл), а также две операции с евро (спрос банков составил 42,2 млн евро).
Экономическяа правда
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