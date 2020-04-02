Надежд на быстрое восстановление экономики после коронавируса все меньше – СМИ

Пандемия коронавируса гарантированно приведет к рецессии мировой экономики, однако экономисты все менее уверены в потенциале ее быстрого восстановления.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Согласно базовому сценарию аналитиков, стремительное восстановление начнется во второй половине 2020 года. Однако на фоне распространения коронавируса в Америке и Европе многие эксперты начали сомневаться в этом варианте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной сомнений является невозможность прогнозировать траекторию распространения вируса и отсутствие уверенности в том, что распространение болезни исчезнет ко второй половине года.

Экономисты также считают, что представители сферы здравоохранения ,elen настаивать на постепенном возвращении к привычному трудовому циклу, поэтому социальное дистанцирование может длиться дольше.

Это, соответственно, повлияет на туризм и на работу ресторанов. Эксперты, в частности, говорят о потребителях Китая, которые все еще очень осторожны в отношении посещений массовых мероприятий и учреждений, несмотря на то, что власти сняли карантинные ограничения.

Кроме этого, экономисты опасаются угрозы так называемого "финансового тупика" - когда компании-заемщики не смогут выплачивать кредиты, подвергая кредиторов риску банкротства.

"Прошедшие пандемии длились годами, а не месяцами. Ученые из Имперского колледжа Лондона предупреждают, что меры по сдерживанию могут действовать в течение 18 месяцев", - заявил экономист Том Орлик.

Экономическая правда