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Во время карантина существенно уменьшилась регистрация новых легковых авто — ассоциация

Четверг, 2 апреля 2020, 12:03
 

В марте 2020 года украинцы купили и зарегистрировали 6244 новых легковых автомобилей - это на 15% меньше относительно показателей марта прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация украинских автопроизводителей "Укравтопром".

Отмечается, что лидером на рынке продолжает оставаться Renault - в марте зарегистрировали 1222 авто этой марки. По сравнению с мартом 2019 года регистрации новых Renault увеличились на 20%.

На втором месте - Toyota (661 авто, -21% по сравнению с мартом 2019 года).

Замыкает топ-3 KIA (576 авто - на 19% меньше, чем в прошлом году).

Также в топ-5 Nissan (353 авто, -38% до марта 2019 года) и Hyundai (317 авто, -25%).

Самым популярным на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал Renault Duster - 619 регистраций.

Экономическая правда

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