Glovo запустила "кухню без ресторанов" в Киеве

Компания Glovo объявила о запуске первой "облачной кухни" или dark kitchen в Украине.

Об этом сообщает ain.ua.

Модель предусматривает открытие специальных кухонных помещений, доступных только для поваров, ресторанного персонала и курьеров Glovo.

В Glovo эта модель получила название "Cook Room". Открытие первых "Cook Room" компания Glovo начала с Барселоны в 2018 году, а сегодня они также успешно функционируют в Мадриде, Буэнос-Айресе, Лиме, Милане и Сантьяго де Чили.

Такая "кухня" закрыта для жителей города и создана для приготовления блюд исключительно для пользователей сервиса доставки.

Как отмечают в компании, "облачная кухня" дает возможность ресторанам быстро расширить зону покрытия, обеспечить загруженность кухни, сохранить бизнес, рабочие места и клиентов в условиях карантина.

Первыми партнерами дебютной "облачной кухни" в Киеве стали Kitaika, 3B Cafe, Torisho, Menya Musashi, сети Berliner Döner и Foodz Ukraine.

"В нынешних реалиях содержать ресторан ради доставки часто нерентабельно, поэтому 70% наших проектов законсервированы на время карантина. "Облачная кухня" позволяет нам быстро развернуть проект без дополнительных затрат: нет необходимости в больших площадях, инвестициях в красивый интерьер, мебель, посуду. Именно поэтому, мы вошли в "Cook Room" сразу с тремя ресторанами", — пояснила управляющая сетью ресторанов 3bCafe, Menya Musashi и Torisho Анна Проценко.

После отмены карантина рестораны смогут продолжать готовить на "облачных кухнях" блюда только для онлайн заказов через приложение.

В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в Киеве, частично в Киевской области (Вишневое и Софиевская Борщаговка), и еще в 15 городах — Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах.