США окажет финансовую помощь в размере 16 миллиардов пострадавшим от коронавируса фермерам
Воскресенье, 19 апреля 2020, 15:37
Американские власти окажут финансовую помощь фермерам, которые столкнулись с трудностями поставок своих товаров на рынки в размере 16 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно заявлению сенатора Джона Хувэна, финансовую помощь для фермеров распределят следующим образом:
- животноводство - 9,6 млрд дол;
- разведение крупного рогатого скота - 5,1 млрд дол;
- свиноводство - 1,6 млрд дол;
- молочная промышленность - 2,9 млрд дол.
Помощь будет предоставляться в размере до 250 тыс дол на одного фермера или организацию.
Напомним:
Министерство финансов США собирает заявки от малого бизнеса для выплаты более 1,8 миллиарда долларов по новой программе защиты оплаты труда.
Сенат США принял законопроект о выделении $ 2,2 триллиона для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.
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