США окажет финансовую помощь в размере 16 миллиардов пострадавшим от коронавируса фермерам

Американские власти окажут финансовую помощь фермерам, которые столкнулись с трудностями поставок своих товаров на рынки в размере 16 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению сенатора Джона Хувэна, финансовую помощь для фермеров распределят следующим образом:

животноводство - 9,6 млрд дол;

разведение крупного рогатого скота - 5,1 млрд дол;

свиноводство - 1,6 млрд дол;

молочная промышленность - 2,9 млрд дол.

Помощь будет предоставляться в размере до 250 тыс дол на одного фермера или организацию.

Напомним:

Министерство финансов США собирает заявки от малого бизнеса для выплаты более 1,8 миллиарда долларов по новой программе защиты оплаты труда.

Сенат США принял законопроект о выделении $ 2,2 триллиона для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.