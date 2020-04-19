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США окажет финансовую помощь в размере 16 миллиардов пострадавшим от коронавируса фермерам

Воскресенье, 19 апреля 2020, 15:37
 

Американские власти окажут финансовую помощь фермерам, которые столкнулись с трудностями поставок своих товаров на рынки в размере 16 миллиардов долларов. 

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению сенатора Джона Хувэна, финансовую помощь для фермеров распределят следующим образом:

  • животноводство - 9,6 млрд дол;
  • разведение крупного рогатого скота - 5,1 млрд дол;
  • свиноводство - 1,6 млрд дол;
  • молочная  промышленность - 2,9 млрд дол.

Помощь будет предоставляться в размере до 250 тыс дол на одного фермера или организацию.

Напомним:

Министерство финансов США собирает заявки от малого бизнеса для выплаты более 1,8 миллиарда долларов по новой программе защиты оплаты труда.

Сенат США принял законопроект о выделении $ 2,2 триллиона для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.

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США

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