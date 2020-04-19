Количество американских компаний, которые допускают разъединение экономик США и КНР увеличилось на 22%

В марте 56% из 25 крупных американских компаний заявили, что разъединение экономик США и Китая возможно, против 34% в октябре прошлого года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на результаты опроса Американской торговой палаты.

Издание пишет, что ослабление связей между экономиками США и Китая стало более реальной перспективой из-за разрывов в цепочках поставок и дальнейшего усложнения отношений между двумя странами.

Более четверти респондентов планируют начать поиск новых источников поставок, хотя в некоторых случаях они говорят лишь о смене региона внутри Китая, а не про другие страны. Всего 16% заявили о том, что намерены частично или полностью перенести производство за пределы КНР.

Около 40% компаний сообщили о том, что их цепочки поставок останутся прежними. При этом более половины респондентов отметили, что пока еще слишком рано говорить о том, изменит ли пандемия COVID-19 их долгосрочную стратегию в сфере поставок.

По словам президента Американской торговой палаты в Шанхае Кера Гиббса, еще до пандемии некоторые компании ставили под сомнение целесообразность зависимости цепочек поставок от КНР, где растет стоимость рабочей силы, а торговая война с США усиливала политические риски.

Он также отметил, что в настоящее время политические риски также важны для многих американских компаний в Китае, так как коронавирус ухудшает отношения между США и КНР, которые уже и так испорчены двухлетними торговыми разногласиями.