В Ryanair заявили, что готовы продавать билеты за 1 евро

Исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что заработок сейчас не волнует авиаперевозчика, а сейчас важнее вернуть экипажи в работу и поднять самолеты в воздух.

Об этом сообщает Reuters.

Ryanair рассчитывает, что европейские авиакомпании начнут восстанавливать рейсы в ограниченном режиме только в июне, а в июле-августе перевозчики предложат скидки, чтобы стимулировать туристов к путешествиям.

"Цена за билет в 9,99, 4,99, 1,99 или 0,99 евро - нас это почти не волнует. Наша критическая задача в краткосрочной перспективе не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы вернуть наших пилотов и бортпроводников, а самолеты поднять в воздух, - заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

О'Лири надеется, что следующий год будет удачным с точки зрения доходов. Хотя билеты могут быть дешевле, чем обычно, финансовая ситуация улучшится благодаря падению цен на нефть и снижению аэропортовых сборов.

Он также считает, что лето 2021 года имеет огромный потенциал, поскольку туристы захотят реализовать сорванные планы 2020 года.