В Крыму введут налог для "самозанятых"

Российский парламент Крыма принял закон, согласно которому с 1 июля вводится налог на профессиональный доход, или, как его называют, налог для самозанятых граждан.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Издание пишет, что самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности, например: фрилансеры, репетиторы, уборщики, сиделки и другие.

Для такой категории граждан вводится специальный налоговый режим, который предполагает, что налоговая ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юрлиц и ИП – 6%, а платить страховые взносы не обязательно.