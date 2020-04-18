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Укр / Рус

В Крыму введут налог для "самозанятых"

Суббота, 18 апреля 2020, 18:00
 

Российский парламент Крыма принял закон, согласно которому с 1 июля вводится налог на профессиональный доход, или, как его называют, налог для самозанятых граждан.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Издание пишет, что самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности, например: фрилансеры, репетиторы, уборщики, сиделки и другие.

Для такой категории граждан вводится специальный налоговый режим, который предполагает, что налоговая ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юрлиц и ИП – 6%, а платить страховые взносы не обязательно.

Таким образом Крым включили в число регионов, где действует налог на профессиональный доход. 

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Крым

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