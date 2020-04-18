За время карантина официальное колличество безработных увеличилось на треть

Количество официально зарегистрированных безработных в течение карантина выросла на треть - до 400 тыс человек.

Об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день статус безработного имеют около 400 тысяч человек, из них пособие по безработице получают свыше 340 тыс человек", - сказала Бондини.

По ее словам, за время карантина количество зарегистрированных безработных выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы принял решение, что на протяжении карантина минимальная помощь по безработице увеличена для незастрахованных лиц и на период карантина составляет 1 тыс. грн", - добавила она.

Бондини также отметила, что в базе данных службы занятости есть 51 тыс вакансий, а каждый пятый на учете службы находит работу.

Напоминаем:

За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек.

По состоянию на 7 апреля 2020 года по пособие по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек - на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.