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Продажи автомобилей в ЕС упали на 55%

Суббота, 18 апреля 2020, 15:40
 

В результате вспышки COVID-19 в марте реализация автомобилей на рынках ЕС упала на 55,1% в годовом выражении.

Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

"Спрос по всему региону сократился более чем наполовину в прошлом месяце, снизившись с 1,2 млн единиц, зарегистрированных в марте 2019 года, до 567 тыс", - сообщает организация.

Рынки всех 27 стран ЕС сократились в марте, наиболее это коснулось Италии: количество регистраций упало на 85,4% до 28 тыс новых автомобилей (по сравнению с 194 тыс автомобилей в марте 2019 года - ЭП). 

Организация также отмечает падение на ключевых рынках: спрос во Франции упал на 72,2%, в Испании на 69,3%, в Германии было зафиксировано менее резкое падение (-37,7%).

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ЕС авто

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