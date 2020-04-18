В ЕС приняли пакет мер поддержки и восстановления экономики после кризиса COVID-19

Европарламент проголосовал за пакет мер поддержки и восстановления экономики Евросоюза после кризиса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Европарламент поддержал фискальные меры ЕС и поддержку ликвидности для борьбы с пандемией. Также на ассамблее одобрили выпуск облигаций, гарантированных бюджетом ЕС.

"Помимо того, что уже делается, Европе нужен массивный пакет мер по восстановлению экономики, который будет финансироваться за счет увеличения долгосрочного бюджета, существующих фондов и финансовых инструментов, а также выпуска "бондов восстановления", гарантированных бюджетом ЕС", - говорится в резолюции Европарламента.

Депутаты считают, что стержнем пакета нужно сделать Европейский "Зеленый курс" и цифровизацию, чтобы дать толчок экономике.

Члены Европарламента выступают за создание постоянно действующей Европейской системы перестрахования безработицы и формирование Фонда "коронавирусной" солидарности ЕС на сумму не менее 50 млрд евро. Средства фонда будут использованы для поддержки здравоохранения во время нынешнего кризиса и последующих инвестиций в отрасль.

Европарламентарии предлагают увеличить в ЕС производство лекарств, медицинских материалов и оборудования.

Напоминаем:

Совет ЕС внес изменения в бюджет Евросоюза на 2020 год, выделив 3,1 миллиарда евро на борьбу с пандемией коронавируса.