В Нацбанке рассказали, сколько средств выделили банки для борьбы с коронавирусом

Украинские банки в рамках благотворительных проектов для борьбы с коронавирусом выделили 46,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Желание банков не оставаться в стороне позволит больницам приобрести 41 аппарат искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

В частности, больницы смогут приобрести кислородную станцию, цистерну для жидкого кислорода, мониторы пациента, инфузионные насосы, а также тест-системы для выявления коронавируса, защитные костюмы для медиков и т.п.

Мы собрали для вас информацию о благотворительных проектах банков и призываем присоединиться к сбору средств всех желающих", - говорится в сообщении.

В частности, Приватбанк предоставил благотворительную помощь на общую сумму 1 млн евро.

"Это крупнейшая финансовая помощь банков на борьбу с коронавирусом среди известных нам (некоторые банки в соответствии с коммуникационными политиками не разглашают сумму своих благотворительных взносов). Собранные средства направляются для приобретения медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких", - добавили в НБУ.

В то же время "Райффайзен Банк Аваль" выделил 4,7 млн грн на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких и средств защиты от коронавируса для медицинских работников, оплату транспортных услуг для медицинских учреждений и т.п.

Также среди банков-участников благотворительных проектов - банк "Пивденный", "Альфа Банк Украина", "Креди Агриколь Банк", "МТБ Банк", "Мегабанк", банк "Восток", "ПУМБ", банк "Грант", "Кристалбанк".

Экономическая правда