Нацбанк изменил сроки обнародования финансовой отчетности для банков

Нацбанк предоставил банкам дополнительное время для осуществления корректирующих проводок, утверждения и обнародования финансовой отчетности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что отсрочка сроков позволит поддержать банковскую систему на время карантина.

Отсрочены конечные сроки с публикации банками такой отчетности:

годовые корректирующие по результатам внешнего аудита - с 31 марта до 19 июня 2020 года;

финансовая отчетность, консолидированная финансовая отчетность, отчет об управлении вместе с аудиторским отчетом за 2019 год ранее должны были публиковаться до 30 апреля 2020 года. Сейчас банк может опубликовать их в течение пяти рабочих дней после проведения общего собрания акционеров;

промежуточная финансовая отчетность за I квартал 2020 - с 30 апреля до 30 июня 2020 года;

консолидированная промежуточная финансовая отчетность за I квартал 2020 года с 30 мая по 30 июля 2020.

Также банкам разрешили не подавать финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом, отчет об управлении за 2019, а также финансовую отчетность за I квартал 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на собственных сайтах.

Кроме этого, отсроченные конечные сроки по обнародованию и представлению отчетности ответственными лицами банковской группы:

плановая публикация консолидированной отчетности банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год предусматривалась до 1 июня 2020 года. Отныне разрешено опубликовать ее в течение 30 рабочих дней после обнародования годовой финансовой отчетности банка за 2019 год;

консолидированную отчетность банковской группы и субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год разрешено не подавать на бумажных носителях при условии их размещения на сайте ответственного лица банковской группы;

промежуточную консолидированную отчетность банковской группы и промежуточную субконсолидированной отчетность подгрупп банковской группы за I квартал 2020 разрешено не подавать на бумажных носителях при условии ее размещения на вебсайте ответственного лица банковской группы до 30 июля 2020 года.

Экономическая правда