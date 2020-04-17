Нацбанк изменил сроки обнародования финансовой отчетности для банков
Нацбанк предоставил банкам дополнительное время для осуществления корректирующих проводок, утверждения и обнародования финансовой отчетности.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что отсрочка сроков позволит поддержать банковскую систему на время карантина.
Отсрочены конечные сроки с публикации банками такой отчетности:
- годовые корректирующие по результатам внешнего аудита - с 31 марта до 19 июня 2020 года;
- финансовая отчетность, консолидированная финансовая отчетность, отчет об управлении вместе с аудиторским отчетом за 2019 год ранее должны были публиковаться до 30 апреля 2020 года. Сейчас банк может опубликовать их в течение пяти рабочих дней после проведения общего собрания акционеров;
- промежуточная финансовая отчетность за I квартал 2020 - с 30 апреля до 30 июня 2020 года;
- консолидированная промежуточная финансовая отчетность за I квартал 2020 года с 30 мая по 30 июля 2020.
Также банкам разрешили не подавать финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом, отчет об управлении за 2019, а также финансовую отчетность за I квартал 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на собственных сайтах.
Кроме этого, отсроченные конечные сроки по обнародованию и представлению отчетности ответственными лицами банковской группы:
- плановая публикация консолидированной отчетности банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год предусматривалась до 1 июня 2020 года. Отныне разрешено опубликовать ее в течение 30 рабочих дней после обнародования годовой финансовой отчетности банка за 2019 год;
- консолидированную отчетность банковской группы и субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год разрешено не подавать на бумажных носителях при условии их размещения на сайте ответственного лица банковской группы;
- промежуточную консолидированную отчетность банковской группы и промежуточную субконсолидированной отчетность подгрупп банковской группы за I квартал 2020 разрешено не подавать на бумажных носителях при условии ее размещения на вебсайте ответственного лица банковской группы до 30 июля 2020 года.
Экономическая правда
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