С начала месяца пенсий профинансировано на 29,5 миллиардов, выплаты идут по графику – Пенсионный фонд

С начала апреля профинансировано пенсий на сумму 29,5 млрд грн, 17 апреля на пенсионные выплаты направлено 4,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

"Уважаемые пенсионеры. Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью.

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - говорится в сообщении.

Напомним:

Отдельные категории пенсионеров и получателей государственной социальной помощи получат единоразовую выплату в размере 1 тысячи гривень.

К таким категориям относятся:

пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5 тысяч гривень на 1 апреля 2020 года; получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, одновременно с этой помощью получающие пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца); получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью; получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

13 апреля Верховная Рада приняла внесении изменения в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", что позволит обеспечить проведение в апреле 2020 года выплаты единовременной денежной помощи указанным категориям граждан.

Экономическая правда