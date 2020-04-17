За неделю Нацбанк пополнил резервы на 67,5 миллионов долларов

Национальный банк с 13 до 17 апреля выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями и купил 67,5 долларов.

Об этом сообщают данные регулятора.

На этой неделе Нацбанк не продавал валюту.

На прошлой неделе НБУ купил 327,7 долл, а продал - 44,5 млн долл.

Напомним:

17 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Как сообщалось, с 30 марта по 3 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке 248 млн долл, тогда как в марте он потратил на поддержку гривны 2,2 млрд долл.

Всего с начала года Нацбанк купил в резервы 1,858 млрд долл, а продал - 2,749 млрд долл.

Экономическая правда