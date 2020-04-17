Бизнес призывает Кабмин не допустить запрета экспорта зерна

Бизнес-сообщество обеспокоено возможным запретом экспорта в случае превышения установленного лимита по экспорту пшеницы.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

"Бизнес призывает не повторять ошибки предыдущих правительств. Стоит напомнить, что в течение шести лет (с 2006 по 2011) в Украине несколько раз вводились ограничения на экспорт зерновых. Это имело крайне негативные последствия для отрасли и имиджа страны на международной арене", - говорится в сообщении.

По данным экспертов ЕБА, введение экспортных ограничений существенно ухудшило репутацию Украины как благоприятной среды для ведения аграрного бизнеса и надежного поставщика зерна на мировых рынках.

По оценкам представителей бизнес-сообщества, потери доходов производителей от введения квот в 2010/11 маркетинговом году колеблются от 1,9 до 2,6 млрд долларов.

"Бизнес в очередной раз акцентирует, что аграрная отрасль имеет мощный потенциал для развития экономики Украины, поэтому направления государственной политики в данном секторе и ее последствия должны быть тщательно проанализированы и направлены именно на развитие сектора в долгосрочной перспективе.

В то же время, Украина должна давать четкий сигнал производителям, торговым компаниям и потребителям на мировых рынках о том, что она является надежным партнером и источником экспорта сельскохозяйственной продукции", - подчеркнули в Ассоциации.

"Европейская Бизнес Ассоциация призывает правительство не допустить каких-либо ограничительных мер в контексте экспорта масличных и зерновых культур. Бизнес высоко ценит диалог с Минэкономразвития и готов и в дальнейшем сотрудничать с правительством в этом контексте", - говорится в сообщении.

Экономическая правда