Бизнес призывает Кабмин не допустить запрета экспорта зерна
Бизнес-сообщество обеспокоено возможным запретом экспорта в случае превышения установленного лимита по экспорту пшеницы.
Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.
"Бизнес призывает не повторять ошибки предыдущих правительств. Стоит напомнить, что в течение шести лет (с 2006 по 2011) в Украине несколько раз вводились ограничения на экспорт зерновых. Это имело крайне негативные последствия для отрасли и имиджа страны на международной арене", - говорится в сообщении.
По данным экспертов ЕБА, введение экспортных ограничений существенно ухудшило репутацию Украины как благоприятной среды для ведения аграрного бизнеса и надежного поставщика зерна на мировых рынках.
По оценкам представителей бизнес-сообщества, потери доходов производителей от введения квот в 2010/11 маркетинговом году колеблются от 1,9 до 2,6 млрд долларов.
"Бизнес в очередной раз акцентирует, что аграрная отрасль имеет мощный потенциал для развития экономики Украины, поэтому направления государственной политики в данном секторе и ее последствия должны быть тщательно проанализированы и направлены именно на развитие сектора в долгосрочной перспективе.
В то же время, Украина должна давать четкий сигнал производителям, торговым компаниям и потребителям на мировых рынках о том, что она является надежным партнером и источником экспорта сельскохозяйственной продукции", - подчеркнули в Ассоциации.
"Европейская Бизнес Ассоциация призывает правительство не допустить каких-либо ограничительных мер в контексте экспорта масличных и зерновых культур. Бизнес высоко ценит диалог с Минэкономразвития и готов и в дальнейшем сотрудничать с правительством в этом контексте", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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