За первый квартала у коррупционеров конфисковали 14 тысяч гривень – Госказначейство
За первые три месяца 2020 года в государственный бюджет поступило 14 тысяч гривень от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Государственной казначейской службы.
От реализации имущества и поступления национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения в госбюджет поступило 950 грн.
Сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения составляет 13,3 тыс грн.
Таким образом в течение января - марта 2020 в коррупционеров было конфисковано чуть более 14 тыс грн.
При этом, сумма средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда в течение того же периода в делах, не связанных с коррупцией, составляет более 6,5 млн грн.
Экономическая правда
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