Цены на квартиры на "вторичке" выросли на 20% за 4 месяца
С декабря 2019 года по март 2020 года средняя цена на недвижимость на вторичном рынке выросла на 20%.
Об этом говорится в статье на Экономической правде.
По данным сайта Dom.ria, средневзвешенная цена на квартиры в сегменте в долларовом эквиваленте падала семь лет подряд. В 2019 году рост возобновился.
При этом впервые за долгое время аналитики зафиксировали рост цен и в гривневом эквиваленте.
Основными причинами роста эксперты называют снижение привлекательности "первички" из-за банкротства "Укрбуда", привлекательность покупки старого жилья для сдачи в аренду и снижения предложения квартир на рынке.
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Экономическая правда
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