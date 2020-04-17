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Цены на квартиры на "вторичке" выросли на 20% за 4 месяца

Пятница, 17 апреля 2020, 10:50
 

С декабря 2019 года по март 2020 года средняя цена на недвижимость на вторичном рынке выросла на 20%.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

По данным сайта Dom.ria, средневзвешенная цена на квартиры в сегменте в долларовом эквиваленте падала семь лет подряд. В 2019 году рост возобновился.

 

При этом впервые за долгое время аналитики зафиксировали рост цен и в гривневом эквиваленте.

Основными причинами роста эксперты называют снижение привлекательности "первички" из-за банкротства "Укрбуда", привлекательность покупки старого жилья для сдачи в аренду и снижения предложения квартир на рынке.

Подробнее читайте по ссылке: "Сталинки" дороже новостроек: почему растут цены на вторичное жилье

Экономическая правда

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недвижимость строительство жилье Киев

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