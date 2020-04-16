Фонд энергоэффективности в очередной раз упростил получение грантов на утепление домов

16 апреля Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности утвердил новые изменения в программу утепления домов "Энергодом", которые должны уменьшить финансовую нагрузку на ОСМД-участников программы.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда энергоэффективности.

Отмечается, что новая редакция программы предусматривает существенные изменения в грантовой политике и процедурах Фонда. Ключевой целью изменений называют уменьшение финансовой нагрузки на ОСМД.

В частности, утверждены следующие изменения:

Первое. Временные положения, предусматривающие выплату части гранта на основании акта выполненных работ и уплаты бенефициаром обязательного взноса, не дожидаясь полного расчета ОСМД с подрядчиками.

Норма будет распространена на ОСМД, которые уже подали или подадут заявки на участие в программе в 2020 году. Если эти нововведения будут успешными, их могут ввести на постоянной основе.

Второе. Вводится поэтапная выплата третьей части гранта/пошаговая верификация. Эти изменения позволяют ОСМД обратиться в Фонд не более трех раз для возмещения расходов на строительно-монтажные работы и другие затраты, относящиеся к третьему траншу.

Подробную информацию об изменениях в программу "Энергодом", текст программы и условия переходного периода для подачи заявок будут опубликованы на сайте Фонда энергоэффективности в ближайшее время.

Сообщается, что за первые три месяца 2020 года Фондом получено 42 заявки. С начала действия программы в сентябре 2019 года получено 59 заявок, 49 из которых - по пакету "Комплексный".

Напомним:

В сентябре 2019 года полноценно заработал государственный Фонд энергоэффективности, начав прием заявок по программе "Энергодом". Сейчас Фонд работает только с ОСМД.

Программа "Энергодом" предусматривает частичное возмещение расходов на утепление домов в размере 40% стоимости для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный". Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

В начале февраля Фонд энергоэффективности уже вносил изменения в программу "Энергодом", упростив некоторые процедуры.

Кроме Фонда энергоэффективности, в Украине действует программа по поддержке энергоэффективных мероприятий "Теплые кредиты", которая заработала в начале апреля.

Роман Скляров, ЭП