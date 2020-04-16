Какие вакансии были самыми популярными в марте — исследование

Количество вакансий за март 2020 года выросло в 8 из 24 сфер, а зарплаты увеличились почти в каждой второй.

Об этом свидетельствуют результаты аналитики OLX Работа за март 2020 года.

"Если в прошлом году самыми популярными работниками среди работодателей были продавцы, то теперь стране больше нужны водители. При этом, их зарплаты выросли на 3% по сравнению с февралем - 18 500 грн в среднем. Предложений по трудоустройству увеличилось на 3% - в первом месяце весны водители могли выбрать вакансию для души среди 4850 вариантов", - говорится в сообщении.

Среди резюме, которые размещают соискатели, чаще всего упоминается именно профессия водителя.

Продавцам в среднем предлагают 11 500 грн в месяц, на третьем месте в рейтинге офис-менеджеры - вакансий стало на 7% больше, средняя зарплата в марте составила 15 000 гривен.

"Значительно вырос спрос на грузчиков - вакансий стало больше на 26%, а средняя зарплата выросла на 4% - теперь она составляет 12 000 грн.

Топ-5 закрывают повара - им предлагают примерно 12 500 грн в месяц, как и в феврале", - добавили в OLX Работа.

Также активно растет количество вакансий на удаленную работу - сейчас на платформе OLX их более 1000.

Экономическая правда