Совладелец "Планета Кино": остатков на счетах хватит на 6 недель

Сеть кинотеатров "Планета Кино", продолжает выплачивать заработную плату, остатки денежных средств на счетах позволяют компании продержаться в режиме закрытия всех кинотеатров еще максимум шесть недель.

Об этом этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" совладелец компании Дмитрий Деркач.

"Режим работы не изменился: все наши кинотеатры закрыты. Основная проблема - в том, что у нас практически нет доходов, но большие затраты на зарплату сотрудникам и есть ряд других платежей, от которых мы не можем отказаться.

При этом у нас есть ограниченная сумма денег на счетах, которой нам хватит еще максимум на шесть недель", - сообщил он.

По его словам, в марте "Планета Кино" выплатила всем своим сотрудникам 70% зарплаты, в апреле – выплатит всем 50%.

"Основные задачи на этот период - удерживать деньги на счетах, договариваясь с кредиторами (поставщиками товаров, дистрибьюторами фильмов, арендаторами и т. д.) об отсрочке платежей и скидках. Почти со всеми арендодателями удалось договориться, кроме одного региона- с ними до сих пор ведем сложные переговоры", - отметил Деркач.

Как он пояснил, компания договорилась практически со всеми ТРЦ о том, чтобы не платить арендные платежи за время карантина. При этом компания продолжает уплачивать определенную часть сервисных платежей для поддержания ТРЦ в минимально рабочем состоянии (например, обеспечение охраны).

Небольшой поток доходов, позволяющий частично оплачивать зарплаты сотрудникам, обеспечивают запуск "Планетой Кино" кризисных сертификатов в кино, которые в будущем можно будет обменять на любой билет без ограничений технологий или типа мест в кинозалах.

Кроме того, запущен в продажу в супермаркетах и онлайн собственный попкорн под брендом Pumpidup, продажи которых на Rozetka во время карантины ощутимо выросли.

"Нам бы очень помогли "налоговые каникулы". Закон об отмене арендных платежей на период карантина и закрытия кинотеатров. Также есть хорошая инициатива – возвратный кредит из бюджета на зарплату сотрудникам. Надеюсь, будет решение по поводу арендных каникул, в остальные решения не сильно верю", - резюмировал Деркач.

Сеть "Планета Кино" насчитывает девять кинотеатров в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Суммах. Помимо ТЦ Apollo (Днепр), известно о планах компании открыть новый кинотеатр в ТРЦ Ocean Mall (Киев).

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