НБУ: Цены на продукты вернулись к нормальному уровню

Ажиотажный спрос на продукты, который начался после введения карантина, закончился, цены на некоторые категории продуктов вернулись к нормальному уровню.

Об этом в видеообращении заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Всплеск цен, который мы отмечали после введения карантина на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. В апреле цены пришли к своему нормальному уровню", - подчеркнула Рожкова.

По ее словам, уровень инфляции в Украине остается достаточно низким, несмотря на ажиотажный рост цен.

Напомним:

С 15 апреля на период чрезвычайной ситуации правительство Дениса Шмыгаля возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Экономическая правда