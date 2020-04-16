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НБУ: Цены на продукты вернулись к нормальному уровню

Четверг, 16 апреля 2020, 13:20
 

Ажиотажный спрос на продукты, который начался после введения карантина, закончился, цены на некоторые категории продуктов вернулись к нормальному уровню.

Об этом в видеообращении заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Всплеск цен, который мы отмечали после введения карантина на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. В апреле цены пришли к своему нормальному уровню", - подчеркнула Рожкова.

По ее словам, уровень инфляции в Украине остается достаточно низким, несмотря на ажиотажный рост цен.

Напомним:

С 15 апреля на период чрезвычайной ситуации правительство Дениса Шмыгаля возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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