В Харькове ночью снова горел "ТЦ Барабашово" Фельдмана

Ночью 16 апреля горел один из крупнейших рынков Украины "ТЦ Барабашово", вокруг которого ранее происходили столкновения по строительству новой дороги, сообщается о повреждениях на площади 200 кв.м.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины в Харьковской области.

Спасатели сообщают, что на момент их прибытия в двухэтажном торговом павильоне горели товары хозяйственного обихода на площади 200 кв.м. и были повреждены окна смежного павильона

В тушении пожара принимали участие 11 отделений спасателей на автоцистернах. Всего задействовано около 60 человек личного состава.

Пожар был ликвидирован в 4:31. Причина возгорания и ущерб устанавливается.

Напомним:

Вокруг "Барабашово" продолжаются споры относительно строительства новой дороги, которая разрушит значительную часть торговых павильонов.

Недавно между предпринимателями и коммунальщиками (вместе с охраной агентством) произошли столкновения, которые привели к возгоранию въездной арки к рынку.

СМИ связывают конфилкт между мэрией и администрацией рынка с личными отношениями мэра Геннадия Кернеса и владельца рынка нардепом ОПЗЖ Александром Фельдманом, который недавно заявил, что баллотируется на выборы городского головы.

В 2008 году на рынке произошел крупный поджог, который в Фельдмана назвали "спланированным терактом", городские власти (мэр Михаил Добкин) тогда заявили, что поджег был выгоден самому владельцу.

Экономическая правда