Витренко: Похоже, что у Фаворова были комфортные отношения с группой Фирташа

"Потепление" в отношениях "Нафтогаза" и облгазов связаны с тем, что у экс-директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" Андрея Фаворова были достаточно комфортные отношения с группой Дмитрия Фирташа.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью OilPoint.

"С моей стороны это выглядит так, что у господина Фаворова были достаточно комфортные отношения с группой Фирташа.

...Раньше у "Нафтогаза" было четкое понимание: с одной стороны, облгазы не являются никому врагами, в том числе и "Нафтогазу", облгазы – это партнеры "Нафтогаза", так как являются операторами газораспределительных систем.

Но с другой стороны, когда у операторов ГРС, объектов критической инфраструктуры, такой собственник, как господин Фирташ, – это риск для всей системы

Поэтому позиция "Нафтогаза" была жесткой: нормальные рыночные реформы, устойчивое развитие рынка и вообще функционирование газового сектора невозможны без решения проблемы с облгазами", - объясняет Витренко.

Витренко отметил, что с приходом Фаворова эта позиция стала не такой жесткой.

"Нафтогаз" вместо того, чтоб пытаться бороться с облгазсбытами – посредниками, которые привносят очень сомнительную ценность и являются фактически звеном непрозрачности, – вместо этого с ними плодотворно сотрудничал" — рассказал он, добавив, что обычно подобного рода проблемы были связаны с коррупцией.

Так же, по словам Витренко, еще неизвестно, стоит ли ожидать изменения отношений "Нафтогаза" с группой Фирташа в ближайшее время – это зависит от того, кто займется вопросами ритейла в "Нафтогазе" вместо Фаворова.

Читайте также: "Старый" Коболев — "новый" "Нафтогаз": почему топ-менеджерам госкомпании ищут замену

Напомним:

Ранее сообщалось, что облгазы Фирташа задолжали "Оператору ГТС Украины" более 400 млн грн за небалансы. В январе 2020 года участники рынка отобрали из ГТС 93,8 млн куб. м природного газа но не компенсировали их стоимость.

Это спровоцировало возникновение долга перед Оператором ГТС в размере 579,6 млн грн, 70% которого накопили облгазы Группы РГК (принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу).

Так же, в 2019 году вырос долг облгазов Фирташа "Укртрансгазу" — на конец года он достиг 44,05 млрд грн. За 2019 год задолженность выросла на 12,26 млрд грн.





