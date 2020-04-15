НБУ обнародовал график работы банков на Пасхальные праздники
Среда, 15 апреля 2020, 17:32
Нацбанк обнародовал график работы банков на Пасхальные праздники согласно официальным праздничным и выходным дням в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
Отмечается, что нерабочими днями будут 18, 19 и 20 апреля.
"Приближаются праздничные выходные и впереди три нерабочих дня. Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля.
Ведь в этом году банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua