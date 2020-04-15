Все разделы
Укр / Рус

НБУ обнародовал график работы банков на Пасхальные праздники

Среда, 15 апреля 2020, 17:32
 

Нацбанк обнародовал график работы банков на Пасхальные праздники согласно официальным праздничным и выходным дням в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что нерабочими днями будут 18, 19 и 20 апреля.

"Приближаются праздничные выходные и впереди три нерабочих дня. Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля.

Ведь в этом году банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ банки

powered by lun.ua
Материалы по теме
Современные антикризисные инструменты: роскошь, к которой нам еще долго идти 15 апреля 2020, 17:19
Нацбанк отложил введение программного РРО при обмене валюты 15 апреля 2020, 17:07
За месяц карантина гривневые депозиты выросли на 4%, а валютные сократились на 2% – НБУ 14 апреля 2020, 15:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!