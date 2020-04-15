"Укрзализныця" заказала аудит на 55 миллионов у компании "большой четверки"

Филиал "Укрзализныци" - "Центр сервисного обеспечения" по результатам тендера заказала аудиторские услуги на 55 миллионов гривень у компании "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", представляющий аудитора Ernst & Young в Украине.

Об этом сообщается на Prozzoro.

Единственным конкурентом на тендере была "Делойт энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани", представляющая компанию "Deloitte" с "четверки".

Участники тендера не снижали суммы, поэтому экономия составила 1% от ожидаемой суммы в 55,64 млн грн.

В тендерной документации сообщается, что около 33 миллионов пойдет на аудит финансовой отчетности и консолидированной финотчетности за 2020 и 2021 года по МСФО и подтверждение финансовых коэффициентов по кредитам.

Остальные средства - на осмотр сокращенной консолидированной промежуточной финотчетности за 1 полугодие 2020 года и 2021 года и сопровождение выпуска внутренних облигаций.

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Напомним:

"Укрзализныця" сокращает дополнительные выплаты всем работникам, и ожидает чистые убытки за первые полгода 2020-го года на 6-10 миллиардов гривень. Наблюдательный совет и топ-менеджмент УЗ также отказались от премий.

Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании будет Иван Юрик.

Экономическая правда