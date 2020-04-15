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Кабмин ввел зеркальные меры для стран, которые ранее ограничили украинских перевозчиков

Среда, 15 апреля 2020, 14:49
 

Кабинет министров ввел зеркальные меры для стран, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществления грузовых перевозок в одном направлении.

Экономика как украинская, так и других стран должна работать, однако, после введения ограничений к украинским перевозчикам некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры", - пишет Криклий.

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Экономическая правда

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Криклий

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