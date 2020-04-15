Кабмин ввел зеркальные меры для стран, которые ранее ограничили украинских перевозчиков
Кабинет министров ввел зеркальные меры для стран, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
"Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществления грузовых перевозок в одном направлении.
Экономика как украинская, так и других стран должна работать, однако, после введения ограничений к украинским перевозчикам некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры", - пишет Криклий.
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Экономическая правда
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