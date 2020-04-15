Франция отменит 750 миллионов евро налогов для гостиниц и ресторанов из-за пандемии
Бизнес гостинично-ресторанной и культурно-художественной сферы освободят от уплаты налогов и социальных сборов в связи с убытками этих отраслей в результате пандемии коронавируса.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщил министр бюджета и государственных счетов Жераль Дарманен.
"По просьбе президента Республики, правительство отменит уплату налогов для наиболее пострадавших отраслей", - отметил министр в комментарии Europe 1.
По его словам, "для указанных отраслей, а о 750 млн евро. Это, в частности, ресторанная сфера, также искусства и культурных мероприятий", - отметил он.
Напомним, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр ранее сообщал, что поддержку неполной занятости страна выделит 24 миллиарда евро, а общий объем государственной поддержки для экономики составит "более 100 млрд евро".
Этой программой охвачено уже около 8 млн наемных работников.
Как сообщалось ранее, в правительстве Франции прогнозируют, что в результате пандемии экономика страны упадет на 1%.
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