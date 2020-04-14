В Минсоце рассказали, кто из украинцев получит 1000 гривен

Отдельные категории пенсионеров и получателей государственной социальной помощи получат единоразовую выплату в размере 1 тысячи гривень.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Постановлением Кабинета Министров ... предусмотрена выплата единовременного пособия в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 в сумме 1000 гривен отдельным категориям населения", - говорится в сообщении.

К таким категориям относятся:

пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5 тысяч гривень на 1 апреля 2020 года;

получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, одновременно с этой помощью получающие пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца);

получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.