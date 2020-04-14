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В Украине почти 2 тысячи миллионеров — налоговая

Вторник, 14 апреля 2020, 18:54
 

Доходы свыше 1 миллиона гривень задекларировали почти 1,8 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Сообщается, что активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители:

▪️г. Киев - 702 человека

▪️Харьковской области - 143 человека

▪️Днепропетровской области - 129 человек

▪️Киевской области - 103 человека.

Таким гражданам с полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет - 234,4 млн грн.

Наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определено жителем Львовской области от получения иностранных доходов.

Экономическая правда

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