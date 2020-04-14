В Украине почти 2 тысячи миллионеров — налоговая
Вторник, 14 апреля 2020, 18:54
Доходы свыше 1 миллиона гривень задекларировали почти 1,8 тысяч граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Сообщается, что активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители:
▪️г. Киев - 702 человека
▪️Харьковской области - 143 человека
▪️Днепропетровской области - 129 человек
▪️Киевской области - 103 человека.
Таким гражданам с полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет - 234,4 млн грн.
Наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определено жителем Львовской области от получения иностранных доходов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua