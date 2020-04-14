В Украине почти 2 тысячи миллионеров — налоговая

Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин: После кризиса мы не увидим дешевых авиабилетов "Борисполь" теряет сотни миллионов ежемесячно. Что происходит с единственным действующим в Украине аэропортом, кого он принимает, как уменьшились зарплаты сотрудников, когда возобновятся перевозки и почему не стоит ждать дешевых авиабилетов?

На кону помощь МВФ: удастся ли Раде принять "антиколомойский" закон Одна из главных интриг выходных наряду с анонсированным пересмотром бюджета – голосование Рады за законопроект о банках, которой помимо прочего, окончательно запрещает бывшим собственникам вернуть национализированный Приватбанк и позволяет получить от МВФ средства на борьбу с коронавирусом.(укр)