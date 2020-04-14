Большинство украинцев против легализации проституции и казино

Подавляющее большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса и рынка сексуальных услуг для наполнения бюджета.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля

Детали: 65% опрошенных заявили, что они против легального рынка сексуслуг, за такую ​​инициативу 24%, еще 11% затруднились ответить на вопрос.

Против легализации проституции выступают 75% женщин и 53% мужчин.

Кроме того, 55% не поддерживают легализацию игорного бизнеса. 33% – за то, чтобы казино работали в рамках закона, 12% затруднились ответить.

Также 49% опрошенных выступают против легализации использования марихуаны в медицинских целях. Поддерживают такую ​​идею 39%, 12% затруднились ответить на вопрос.