"МАУ" начала использовать салоны пассажирских самолетов для грузов
Авиакомпания "МАУ" приняла решение о выполнении грузовых рейсов с размещением грузов в салонах самолетов и в багажном отделении.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Такие рейсы выполняются на своих воздушных судах Boeing 767 и Boeing 737. При этом, в Boeing 737 можно совокупно перевезти до 20 тысяч кг веса, а в Boeing 767 до 29 тысяч кг веса", - говорится в сообщении.
"При свободной компоновке, в Boeing 737 можно совокупно перевезти около 70 куб. м, а в Boeing 767 - около 160 куб.м грузов. Наше подразделение грузовых перевозок открыто к сотрудничеству", - добавили в "МАУ".
Напомним:
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля включительно.
Экономическая правда
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