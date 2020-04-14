"МАУ" начала использовать салоны пассажирских самолетов для грузов

Авиакомпания "МАУ" приняла решение о выполнении грузовых рейсов с размещением грузов в салонах самолетов и в багажном отделении.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Такие рейсы выполняются на своих воздушных судах Boeing 767 и Boeing 737. При этом, в Boeing 737 можно совокупно перевезти до 20 тысяч кг веса, а в Boeing 767 до 29 тысяч кг веса", - говорится в сообщении.

"При свободной компоновке, в Boeing 737 можно совокупно перевезти около 70 куб. м, а в Boeing 767 - около 160 куб.м грузов. Наше подразделение грузовых перевозок открыто к сотрудничеству", - добавили в "МАУ".

Напомним:

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля включительно.

Экономическая правда