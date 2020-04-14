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Кабмин уволил Кухту с должности первого зама министра экономики

Вторник, 14 апреля 2020, 12:32
 

Кабинет министров уволил Павла Кухту с должности первого заместителя министра экономики

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства от 13 апреля.

"Уволить Кухту Павла Андреевича с должности первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", - говорится в документе.

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Напомним:

В марте Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра экономики Павла Кухту, который работал первым заместителем эксминистра экономики Тимофея Милованова.

Экономическая правда

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Минэкономики

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