Кабмин уволил Кухту с должности первого зама министра экономики
Кабинет министров уволил Павла Кухту с должности первого заместителя министра экономики
Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства от 13 апреля.
"Уволить Кухту Павла Андреевича с должности первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", - говорится в документе.
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Напомним:
В марте Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра экономики Павла Кухту, который работал первым заместителем эксминистра экономики Тимофея Милованова.
Экономическая правда
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