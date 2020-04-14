Шоумен Притула рассказал, как после карантина изменится рынок развлечений
Шоумен Сергей Притула заявил, что оживление на рынке развлечений начнется со второй половины сентября, независимо от того, как долго будет длиться карантин.
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
"Это будет очень интересный посткарантинний период. Я думаю, что независимо от того, как долго будет длиться карантин, все равно какое-то оживление на рынке развлечений начнется где-то со второй половины сентября, скорее всего.
Точно так же, как я говорил о телевизионном рынке, на рынке концертов, театральных представлений и другого развлекательного контента гастролирующего будет огромная конкуренция", - отметил Притула.
По его словам, трансформация шоу-бизнеса приведет к тому, что, несмотря на восстановление гастрольной деятельности и телевизионных съемок, "очень многие останутся в онлайн сегменте и будет развивать свои digital-ресурсы".
"Мы сейчас видим, что все без исключения бросились в интернет. Кто-то, как я, пошел в Youtube-блогерство, кто-то дает онлайн-концерты на своих страницах в Instagram, кто-то постит свои видео в Facebook.
Таким образом, артисты позволяют себе остаться на виду, человеческий интерес к ним не теряется, но это не совсем приносит деньги. Это позволяет аккумулировать зрительское внимание", - пояснил Притула.
"Будет трудно. Однозначно, что те, кто сейчас находятся в трудном положении, не избежать соблазна демпинговать в посткарантинний период. Вполне вероятно, что будет много непроданных концертов, прибыли артистов упадут", - признал шоумен.
"Рынок артистов, рынок гастролеров, рынок шоу-бизнеса и то, что он сейчас рухнул, - это очень плохо не столько для самих артистов, как для сопутствующих бизнесов.
То есть концерт артиста - это огромный конгломерат людей и структур, которые задействованы в нем. Начиная от того, что уплачиваемая аренда за зал, и потом эти деньги идут на зарплаты работникам, значит они идут в бюджеты, в Министерство культуры, идут в бюджет города, если это коммунальная собственность, заканчивая рекламистами и полиграфией, заканчивая тем дядей, который разгружает технику с автобуса. Тысячи людей задействованы в этой индустрии, и потери по финансам в ней огромные", - добавил он.
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