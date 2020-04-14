Шоумен Притула рассказал, как после карантина изменится рынок развлечений

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Шоумен Сергей Притула заявил, что оживление на рынке развлечений начнется со второй половины сентября, независимо от того, как долго будет длиться карантин.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Это будет очень интересный посткарантинний период. Я думаю, что независимо от того, как долго будет длиться карантин, все равно какое-то оживление на рынке развлечений начнется где-то со второй половины сентября, скорее всего.

Точно так же, как я говорил о телевизионном рынке, на рынке концертов, театральных представлений и другого развлекательного контента гастролирующего будет огромная конкуренция", - отметил Притула.

По его словам, трансформация шоу-бизнеса приведет к тому, что, несмотря на восстановление гастрольной деятельности и телевизионных съемок, "очень многие останутся в онлайн сегменте и будет развивать свои digital-ресурсы".

"Мы сейчас видим, что все без исключения бросились в интернет. Кто-то, как я, пошел в Youtube-блогерство, кто-то дает онлайн-концерты на своих страницах в Instagram, кто-то постит свои видео в Facebook.

Таким образом, артисты позволяют себе остаться на виду, человеческий интерес к ним не теряется, но это не совсем приносит деньги. Это позволяет аккумулировать зрительское внимание", - пояснил Притула.

"Будет трудно. Однозначно, что те, кто сейчас находятся в трудном положении, не избежать соблазна демпинговать в посткарантинний период. Вполне вероятно, что будет много непроданных концертов, прибыли артистов упадут", - признал шоумен.

"Рынок артистов, рынок гастролеров, рынок шоу-бизнеса и то, что он сейчас рухнул, - это очень плохо не столько для самих артистов, как для сопутствующих бизнесов.

То есть концерт артиста - это огромный конгломерат людей и структур, которые задействованы в нем. Начиная от того, что уплачиваемая аренда за зал, и потом эти деньги идут на зарплаты работникам, значит они идут в бюджеты, в Министерство культуры, идут в бюджет города, если это коммунальная собственность, заканчивая рекламистами и полиграфией, заканчивая тем дядей, который разгружает технику с автобуса. Тысячи людей задействованы в этой индустрии, и потери по финансам в ней огромные", - добавил он.

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