"Эпицентр" нарастил онлайн-продажи медицинских приборов в 17 раз, презервативов – в 5,5
За последний месяц среди онлайн-покупок в сети торговых центров "Эпицентр" вырос спрос на медицинские товары, маски и презервативы.
Об этом свидетельствует аналитика epicentrk.ua.
"Наибольшим спросом в epicentrk.ua за последний месяц пользовались медицинские расходные материалы одноразового использования. Продажи медицинских масок, защитных перчаток, респираторов, бахил, бинтов и т.д. выросли в 50 раз. На втором месте - медицинские приборы (ингаляторы, термометры, средства кварцевания и т.д.) - спрос на них вырос в 17 раз", - говорится в сообщении.
На третьем месте - краска и колоранты (продажи выросли в 7 и 13 раз соответственно).
На четвертом месте - презервативы: во время карантина их продажи выросли в 5,5 раза.
"Дезинфекторы и антисептики замыкают пятерку товаров-лидеров. Динамика их продаж в epicentrk.ua увеличилась за март вчетверо", - добавили в "Эпицентре".
"Количество заказов в epicentrk.ua с 12 марта, начала карантина, увеличилась на 83% по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано как с самоизоляцией населения и увеличением доли покупок через e-commerce в целом, так и с ограниченностью в работе стационарных магазинов "Эпицентр", - заявила директор департамента диджитал-маркетинга "Эпицентр К" Андрей Труш.
Отмечается, что лидерами по количеству заказов в epicentrk.ua стали города-миллионники: Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр.
"Также epicentrk.ua выросло количество заказов на отделочные материалы - в 3,2 раза вырос спрос на обои, в 2,5 раза - на смесители, в 2,2 раза - на плитку и ламинат. А еще необходимость сидеть дома увеличила вдвое динамику продаж бытовой химии и телевизоров и в 1,5 раза - продажи стиральных машин ", - говорится в сообщении.
Напомним:
В марте компания "Эпицентр К" заявила, что не будет закрывать одноименные торговые центры на карантин (в том числе - в Киеве, Львове и Одессе, где было принято решение о закрытии всех ТЦ), ритейлер приравнивает себя к аптекам, АЗС, магазиам и точкам продаж хозяйственных товаров.
При этом в "Эпицентре" и в "Новой линии", которая входит в ГК "Эпицентр", клиенты покупают не только медицинские товары.
Отметим, что в марте Кабмин в связи с карантинными мероприятиями запретил работать заведениям торговли строительными матералами.
9 апреля правительство разрешило работать таким объектам: почтовой и курьерской деятельности; строительных работ; по сбору и заготовке отходов; химчисткам.
Сначала в этом перечне также числились учреждения торговли строительными материалами, но позже Кабмин внес правки в документ и эта категория объектов из него исчезла.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua