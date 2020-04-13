"Укрспирт" за неделю поставил почти 1,5 миллиона литров сырья для производства антисептиков

ГП "Укрспирт" за неделю поставил 1,4 млн литров дезинфицирующего средства (сырья для антисептиков) украинским производителям.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы начали отгрузки 7 дней назад, и за этот промежуток времени поставили уже 1,4 млн литров дезинфицирующего средства украинским производителям антисептиков.

Заводы "Укрспирта" работают без выходных. Предприятие производит средства крепостью 80% и 90%. В подавляющем большинстве, производители интересуются тем, который крепче", - заявил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

По его словам, дезинфицирующее средство крепостью 80% стоит 35,37 грн за литр, крепостью 90% - 42,45 грн за литр.

"Цена является постоянной. Никаких повышений цен не будет. Это - наша позиция", - подчеркнул Блескун.

"В период с 4 по 12 апреля ГП "Укрспирт" отгрузил 1,4 миллиона литров сырья для антисептиков таким компаниям как: ООО "СУНП" "2К", ООО "Адвент Инвест", ООО "Аква косметикс групп", ЧП "Альянс красоты", ООО "Астра-Косметик", ООО "БКХИМ", ООО "Он Стрим", ООО "Дифрано Юнион", ООО "ЗПИ" "Днепровский", ООО "Экоплант", ООО "Лизоформ Медикал", ООО "МДМ", ООО "Нарни-Трейд", ООО "Укрнеохим", ЧП "Фармстандарт", ООО "ОП Химэкспресс", ООО "НПП "Химтрейд групп", ООО "Черкасский завод автохимии", - говорится в сообщении.

Согласно изменениям в законодательстве, ГП "Укрспирт" будет производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов до 30 апреля включительно.

Напомним:

Верховная Рада поддержала законопроект №3275, который, в частности, разрешает изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Экономическая правда